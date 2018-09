Manolas: "La Roma più forte della Lazio"

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il recupero di Manolas in difesa e l'idea di avanzare Florenzi sulla linea dei trequartisti che nel 4-2-3-1 agiranno alle spalle di Dzeko. Eusebio Di Francesco mischia le carte e studia come mettere in campo la Roma nel derby contro la Lazio. Tra le soluzioni provate nel corso della rifinitura a Trigoria, dove la squadra resterà a dormire stasera in ritiro, quella di Under in panchina per dare spazio a Florenzi, con Santon confermato nel ruolo di terzino. A prescindere da chi poi sarà scelto nella formazione titolare, l'obiettivo è continuare a vincere dopo il 4-0 al Frosinone che, sottolinea Manolas, "ci deve dare forza e fiducia per ripartire.

La Roma ha più qualità di quanto ha fatto vedere finora". "Al derby devi entrare con cattiveria e dare tutto in campo, perché sappiamo quanto sia importante per i tifosi - aggiunge il centrale greco -. Loro sono compatti, stanno dietro e sono pronti a ripartire. Ma sappiamo come giocano e sono convinto che possiamo affrontarli. Ma non solo: siamo più forti della Lazio".