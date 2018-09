Raid razzisti contro migranti, denunciati tre studenti

Raid contro migranti, in provincia di Frosinone, con percosse e lesioni: per questo la polizia ha fermato e denunciato tre studenti di 23 anni, residenti a Ceprano (Frosinone), che ora sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, minaccia, stalking percosse, lesioni personali e danneggiamento.

I tre giovani sono accusati di essersi resi protagonisti di diversi episodi a sfondo razzista vicino ad alcuni centri di accoglienza per migranti.