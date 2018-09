Di Francesco "figuracce, ora cambierò"

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Non sono tipo da cercare alibi: servono soluzioni e non riesco a trovarle, di questo il responsabile sono io. Continuiamo a raccogliere figuracce, e i fatti ci condannano, anzi mi condannano". E' amaro Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta in casa del Bologna. "Manca il fuoco dentro - dice il tecnico della Roma a Sky - se col Bologna tieni palla il 72% e perdi tutti i contrasti, qualcosa non va...Ora cambiero', non so che modulo fare, vedro': cerco solo gli uomini giusti".