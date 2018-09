Miglio di Roma, festa dell'atletica

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Grande festa dello sport tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo con la terza edizione de Il Miglio di Roma. L'evento ASD Atleticom, manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri), si pone ormai da tre anni l'obiettivo di ripristinare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. La gara femminile è stata vinta dalla tedesca Konstanze Klosterhalfen, con il tempo di 4:26:53. Terzo gradino del podio per l'azzurra Giulia Aprile (4:40:57). A trionfare tra gli uomini è stato Osama Zoghlami, che ha festeggiato con una vittoria la sua prima gara con la divisa dell'Aeronautica Militare (4:02:06), davanti agli altri azzurri Soufiane El Kabbouri (4:03:05) e Marouan Razine (4:04:05).