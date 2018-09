Champions: Roma, c'è Zaniolo con il Real

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Neanche un minuto giocato in Serie A e già una convocazione in Nazionale, ma soprattutto l'esordio dal 1' in Champions League nel Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid: è lo strano destino di Nicolò Zaniolo, 19enne centrocampista della Roma che - ufficializza il club giallorosso - è tra gli 11 titolari della prima partita del girone di Champions stasera. Per il resto, Di Francesco schiera la difesa a quattro, con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov, a centrocampo con Zaniolo De Rossi e Nzonzi, davanti Under ed El Shaarawy ai lati di Dzeko