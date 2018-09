Ciclismo:Granfondo Roma fino ai Castelli

(ANSA) - ROMA, 11 SET - La Granfondo di Roma dà appuntamento al 14 ottobre, davanti al Colosseo. La kermesse si snoderà su un tracciato lungo 120 km circa, che presenta un dislivello di 2 mila metri. Un percorso che partirà dal centro di Roma, attraverso i Fori Imperiali, piazza Venezia, piazza Argentina, corso Rinascimento, Sant'Andrea della Valle, via Tomacelli, largo Goldoni, via del Corso, piazza del Popolo, Lungotevere fino a via di Porta San Sebastiano. Poi, verso i Castelli e le 4 salite cronometrate, prima del ritorno a Roma. Le classifiche finale e di categoria verranno stilate sul tempo di percorrenza.

Il week-end di ciclismo capitolino prevede anche tanti altri eventi. 'In bici ai Castelli': l'evento per tutti, un'occasione per assaporare ciclismo e storia. Un evento non competitivo che percorre 60 km dal centro storico al Lago Albano e ritorno. Le iscrizioni sono già aperte sul sito al costo di 15 euro per tutti coloro che abbiano più di 15 anni. Bambini e ragazzi fino a 14 anni possono partecipare gratuitamente.