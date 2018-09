Torna 'Cavalli a Roma' con nuovo logo su attenzione a natura

Cavalli a Roma, la festa dedicata la mondo del cavallo, che si terrà alla Fiera di Roma da 15 al 17 Febbraio 2019, ha presentato il nuovo logo. Restano il colore rosso e la forma rotonda, ma si aggiungono alcuni elementi e compare la parola "natura". L'immagine simbolo dell'evento romano, realizzata da Fabrizio Lupo, si arricchisce di una corona di foglie di alloro dorate e la C di cavalli diventa tricolore a rappresentare l'orgoglio sportivo nazionale negli sport equestri. Puro divertimento, il claim di Cavalli a Roma resta nel logo, che nella parte superiore, pay off, adesso riporta solo due parole Natura e Sport, per riassumere il complesso delle proposte dedicate al modo del cavallo che offre l'evento.

La data dell'edizione resta in numeri romani (MMXIX) e si aggiunge l'indicazione del luogo "Fiera di Roma". La prossima edizione di Cavalli a Roma si preannuncia ricca di eventi sportivi, esibizioni, esposizioni, ma anche momenti di cultura. Per la Ad Maiora IR, questo è il secondo anno alla guida dell'evento, ma il contratto con la Fiera di Roma prevede già una continuità fino al 2020. "Non saremmo buoni imprenditori - spiega Roberto Bernardelli di Ad Maiora IR - se non riuscissimo a fare ancora meglio dell'anno scorso. La carta vincente è la collaborazione tra pubblico e privato e l'aiuto degli sponsor, che permettono di far crescere il numero e il livello degli appuntamenti sportivi e non solo".

"La scorsa edizione fu una vera sfida - racconta Irene Castelli di Ad Maiora IR - Organizzammo il tutto il poche settimane, questa volta abbiamo più tempo e siamo al lavoro per fare crescere Cavalli a Roma insieme alla Fiera di Roma e alla Federazione Italiana Sport Equestri". "Cavalli a Roma è una occasione preziosa per noi - spiega Marco Di Paola, presidente della FISE - per far conoscere ad un pubblico sempre più grande come i cavalli possono aiutare gli esseri umani. Oltre che nello sport, nelle passeggiate, per loro bellezza, questi animali sono di grandissimo aiuto per il benessere e il recupero di persone che affrontano problemi di varia natura. Pensiamo al grande contributo dei cavalli nel trattamento delle disabilità o del disagio sociale".