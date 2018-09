Nel trolley 4,5 chili eroina, arrestato

(ANSA) - ROMA, 10 SET -Aveva nascosto 4 chili e mezzo di eroina nel doppio fondo di un trolley. Arrestato dai carabinieri della compagnia Piazza Dante a Roma un greco di 40 anni, in Italia senza fissa dimora, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava in atteggiamento sospetto nella zona di largo Guido Mazzoni, trascinando un trolley. I carabinieri, insospettiti dal suo girovagare e dall'insolita premura, hanno deciso di fermarlo per un controllo. In un doppiofondo creato ad hoc nella parete posteriore del trolley, è stato trovato un grosso involucro sottovuoto che custodiva circa 4,5 chili di eroina. La droga, che se immessa sulle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro, è stata sequestrata e verrà inviata in laboratorio per verificarne il grado di purezza.