Atac, ad agosto crescita vendita ticket

(ANSA) - ROMA, 10 SET -Continua anche ad agosto la crescita nelle vendite di titoli di viaggio. I ricavi per Atac, infatti, sono cresciuti del 5,6% rispetto ad agosto 2017 e del 4% rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 17 milioni e 560 mila euro. Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di BIT (biglietti da 100 minuti) che hanno registrato complessivamente ricavi in crescita del 12,2% rispetto ad agosto 2017.

Il risultato di agosto conferma il trend positivo registrato nelle vendite Atac da inizio anno. Il totale dei ricavi registrati da gennaio ad agosto 2018 incluso, infatti, ha superato i 176,6 milioni di euro, con una variazione in aumento del 2,6% rispetto al periodo gennaio-agosto 2017 e in miglioramento dell'1% rispetto a quanto previsto dal budget.