Rallentamenti su Av Roma-Firenze

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Dalle 15.50 la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze è "rallentata per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena dovuto a cause in corso di accertamento". E' quanto rende noto il sito di Rfi.

"I convogli in viaggio registrano ritardi fino a 90 minuti", prosegue il sito. Ripercussioni anche sulla linea FL1, Orte-Fiumicino Aeroporto, con ritardi fino a 30 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso.