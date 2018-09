Botte a bimbi asilo, indagate 5 maestre

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Cinque maestre sono indagate per maltrattamenti in un asilo a Roma. Il Tribunale di Roma, al termine di indagini dei carabinieri, per le cinque maestre ha disposto la sospensione dal servizio e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai bambini coinvolti. A quanto emerso le insegnanti avrebbero abitualmente maltrattato bimbi tra i 19 e i 32 mesi durante le attività scolastiche con vessazioni psicologiche e fisiche.