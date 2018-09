Vaccini: nel Lazio anagrafe on line

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Da domani le scuole e i servizi vaccinali delle Asl potranno accedere online all'Anagrafe unica vaccinale regionale e consultare i dati nella fascia di età 0-6 anni. I dati riguardano lo stato vaccinale di oltre 134 mila bambini iscritti presso asili e le scuole materne di tutta la regione. Le scuole e i servizi vaccinali delle Asl potranno consultare i dati accedendo dal portale Salutelazio.it". Così in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Lo strumento dell'Anagrafe unica vaccinale regionale - aggiunge - è utile per agevolare il servizio dei centri vaccinali, indipendentemente dalla Asl di residenza, dei pediatri e del personale di supporto amministrativo delle scuole. Per quanto riguarda invece la fascia di età 0-16 anni a oggi 4.723 plessi scolastici hanno immesso nell'anagrafe i dati dei propri iscritti che sono oltre 500mila e questi dati sono stati confrontati con i dati dei servizi vaccinali delle Asl".