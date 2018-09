Tenta borseggio ma vittima è cc donna

(ANSA) - ROMA, 6 SET -Aveva scelto come vittima una bionda con lo zainetto che, agli occhi di un maldestro borseggiatore, è sembrata una giovane turista a passeggio nella centralissima via Cavour a Roma. In realtà era un ufficiale medico dei carabinieri, in quel momento libera dal servizio, che si è sentita strattonare e ha sorpreso l'uomo mentre infilava la mano nello zaino. Il borseggiatore, sorpreso dalla pronta reazione della donna, è stato bloccato con l'aiuto di un passante e da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. Il 28enne, noto alle forze dell'ordine, è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza, per il rito direttissimo che si terrà questa mattina a piazzale Clodio.