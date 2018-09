Sgomberi: Raggi, linea soft

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "La lista di priorità l'abbiamo stilata insieme alla prefettura già a gennaio di quest'anno.

Abbiamo attivato un lavoro molto importante per individuare le modalità con cui coniugare le esigenze di legalità e di tutela dei proprietari con quelle del rispetto dei diritti della persona". Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma.

"Assieme alla prefettura stiamo attuando questa modalità soft che consenta appunto di tenere insieme queste due esigenze - ha concluso Raggi -. Abbiamo attuato uno studio della direttiva che proseguirà nelle prossime settimane. Sicuramente ci sarà un coinvolgimento attivo della Regione".