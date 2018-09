Pallavolo: Italia-Giappone al F. Italico

(ANSA) - ROMA, 5 SET - È arrivata la conferma tanto attesa: Italia-Giappone, partita inaugurale del Mondiale di pallavolo maschile, si giocherà nel Foro Italico a Roma domenica alle 19,30. La decisione è ufficiale dopo l'incontro che si è svolto tra il Comitato organizzatore nazionale, il Col Roma, i vertici Fipav, il Coni e l'Aeronautica militare. Scongiurato il rischio maltempo e il conseguente spostamento al Palalottomatica, impianto che comunque resta disponibile in caso di cambiamenti Ma climatici dell'ultima ora. Dopo le World League 2014 e 2015 anche il Mondiale di volley potrà quindi godere di uno spettacolo unico al mondo, in un centrale del Tennis che sarà gremito come non mai. Da giugno, infatti, non ci sono più biglietti disponibili per assistere all'evento.