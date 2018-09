Spari in strada a Roma, tre arresti

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per gli spari di ieri mattina su via Casilina a Roma. I tre sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio e detenzione illegale di armi. A finire in manette l'uomo di 52 anni ferito a un braccio e rintracciato in ospedale, il figlio 23enne e un dipendente dell'attività commerciale di quest'ultimo. Per gli investigatori il 52enne aveva la disponibilità di una pistola e l'ha usata per fare fuoco all'interno del negozio del figlio per difenderlo da un'aggressione nel corso di una lite. Uno degli aggressori, con una seconda pistola, avrebbe poi risposto al fuoco ferendolo. Il figlio e il dipendente avrebbero tentato di nascondere nel magazzino la pistola del 52enne che si è poi recato in ospedale per farsi medicare. Le indagini dei carabinieri della compagnia Casilina, svolte con l'ausilio del Nucleo Investigativo di via In Selci, proseguono per individuare le altre persone coinvolte.