Incendio in galleria servizi: caos metro

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Caos sulla metro A di Roma nell'ora di punta per l'incendio in una gallerai di servizi che ha portato al blocco della tratta tra San Giovanni e Ottaviano. Sull'intera tratta sono state attivate navette sostitutive. Molti disagi per i passeggeri che non possono scendere Termini perchè nella stazione i convogli transitano senza fermarsi. Problemi anche alla linea tranviaria 3 e 14 per il danneggiamento di un cavo elettrico durante dei lavori che ha portato alla creazioni di ingorghi allo snodo di Porta Maggiore.

Anche in questo caso Atac ha attivato bus sostitutivi.