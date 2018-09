Confesercenti, no al pedaggio

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Misure come la congestion charge rischiano di mettere in ginocchio le imprese, perchè Roma non è una città in cui ci si sposta facilmente con i mezzi pubblici.

Le attività dentro l'anello ferroviario ne risentirebbero molto.

Abbiamo già chiesto un incontro all'assessore Meleo per discutere sia di questo tema, sia del progetto prolungare dell'orario della ztl". Lo afferma il presidente della Confesercenti di Roma Walter Giammaria in riferimento al pedaggio per accedere ad un'area semi-centrale di Roma, provvedimento le cui linee guida andranno oggi in Aula.