Autobus in fiamme a Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Autobus di linea in fiamme nella tarda serata di ieri su via Aurelia Antica a Roma. Sul posto i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio che ha completamente distrutto il bus. Non risultano feriti o intossicati. A quanto riferito dai pompieri, l'autobus Atac rientrava al deposito e il conducente aveva tentato di spegnere le fiamme con l'estintore.