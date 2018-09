Anas,in 2018 per ogni ponte 2 controlli

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Nei primi sei mesi del 2018 sono state fatte 1.241 ispezioni su 475 ponti, 23 delle quali hanno richiesto un approfondimento di secondo livello, per una media di circa due ispezioni a viadotto. Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Anas Spa Gianni Vittorio Armani, nel corso dell'audizione in VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio sullo stato delle strade del territorio regionale, convocata dopo il crollo del ponte Morandi di Genova.

L'attività di monitoraggio su ponti e viadotti della rete autostradale ha frequenza trimestrale, "con approfondimenti laddove sia necessario", ha rassicurato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, nel corso dell'audizione in VI Commissione del Consiglio regionale del Lazio, convocata dopo il crollo del ponte Morandi di Genova.