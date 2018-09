Ponti e mobilità,riparte attività Comune

(ANSA) - ROMA, 02 SET - L'attività del Campidoglio a 5 Stelle riparte dopo la pausa estiva. Domani è previsto un incontro tecnico con la sindaca di Roma Virginia Raggi sul tema della sicurezza dei ponti stradali, con particolare attenzione al Ponte della Magliana e al Ponte della Scafa che collega Ostia a Fiumicino. Mercoledì si riunirà in Prefettura il comitato ordine e sicurezza di Roma, per affrontare anche l'argomento sgomberi degli immobili occupati alla luce della nuova circolare del Viminale. Il Campidoglio, a quanto si apprende, ha già lavorato, e continuerà a farlo, sul censimento degli occupanti.

Dell'assistenza alle persone fragili, in caso di sgombero, dovrà occuparsi infatti proprio il Comune. Il Consiglio riprende martedì. All'esame le linee guida sul pedaggio veicolare per accedere ad una zona semicentrale di Roma coincidente più o meno con l'anello ferroviario, e una mozione che, nelle premesse annuncia "il prossimo anno entreranno in esercizio 227 nuovi autobus". L'iniezione di mezzi è attesa nel mese di marzo.