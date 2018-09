Ruba cassetta offerte e calice in chiesa

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Frascati un 23enne della provincia di Latina, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato. Ieri sera transitando nei pressi della chiesa "Sacro Cuore" di Grottaferrata i carabinieri hanno notato il giovane allontanarsi con fare sospetto e lo hanno fermato per un controllo. E' stato trovato in possesso di un bussolotto blindato, adibito alla custodia delle offerte della chiesa, un calice sacro e un arnese in ferro utilizzato probabilmente per asportare la refurtiva che era custodita nella navata e sull'altare. I carabinieri hanno riconsegnato tutto al parroco. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.