Ponte Scafa: da lunedì servizio navetta

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Parte da lunedì il nuovo servizio Atac che collegherà Ostia con il ponte della Scafa, in coordinamento con le navette del Comune di Fiumicino. Un collegamento attivo tutti i giorni dalle 4 alle 24". Così in una nota il Campidoglio. "La nuova circolare avrà un unico capolinea. Il percorso previsto è da piazzale della Stazione di Lido Centro fino al ponte della Scafa con frequenza ogni 30 minuti, a supporto delle navette del Comune di Fiumicino e dei mezzi Cotral. Un nuovo servizio di Atac, predisposto dal dipartimento Mobilità e trasporti, a disposizione del Municipio X e del Comune di Fiumicino per snellire il traffico di zona", conclude.