Latina, ciclista ucciso da pirata strada

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Un ciclista è stato investito questa mattina all'alba sulla via Pontina da un mezzo che si è poi dato alla fuga. E' accaduto al km 65, in direzione sud, nel territorio di Latina. La vittima, sprovvista di documenti, è ancora da identificare. Si tratta forse di uno straniero dell'est Europa. La polizia stradale di Aprilia, guidata dal comandante Massimiliano Corradini, ha avviato le indagini e le ricerche del pirata e lancia l'appello ai conducenti di due mezzi: un tir Iveco di colore bianco, i cui resti sono rimasti sulla carreggiata, e un'auto scura che, secondo le informazioni raccolte, avrebbe poi colpito il corpo della vittima che era già al centro della strada, avrebbe accostato l'auto per poi ripartire senza fermarsi a prestare soccorso. "Dopo le 48 ore - spiega il comandante Corradini - scattano le aggravanti per omissioni di soccorso. Lanciamo quindi un appello ai conducenti dei due mezzi che si trovavano sulla Pontina intorno alle 5,30 di questa mattina a presentarsi in un ufficio di polizia".