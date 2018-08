Migranti: cinquanta trasferiti da Udine

(ANSA) - UDINE, 30 AGO - E' stato eseguito questa mattina il trasferimento di cinquanta richiedenti asilo da Udine in altre regioni d'Italia. I migranti sono partiti intorno alle 8 dall'ex Caserma Cavarzerani di Udine, che li ospitava, a bordo di un pullman diretto nel Centro Italia e saranno distribuiti tra Lazio (25) e Campania (25). Il trasferimento era stato deciso nei giorni scorsi dopo i recenti arrivi nel capoluogo friulano di migranti giunti in Italia attraverso la rotta balcanica.

Nell'ex caserma Cavarzerani sono attualmente ospitati più di 400 richiedenti asilo, a fronte di una capienza che dovrebbe essere di poco superiore alle 300 unità. Altri 81 migranti sono ospiti dell'ex caserma Friuli. Le operazioni di trasferimento, con la verifica degli elenchi, si sono svolte in maniera ordinata sotto il controllo della Polizia di Stato e di personale della Croce rossa. (ANSA).