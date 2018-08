Crollo tetto chiesa al Foro romano

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Il seicentesco tetto ligneo della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al Foro Romano, è quasi completamente crollato. Per il sovrintendente speciale di Roma Francesco Prosperetti si è trattato di un cedimento strutturale, che ha coinvolto tre quarti della volta. La chiesa era chiusa e non ci sono stati feriti. Ma nel week end erano previsti dei matrimoni. Il sovrintendente ha chiarito che il sottostante Carcere Mamertino, non ha avuto danni. Tra la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami e il Carcere Mamertino c'é la Cappella del Crocifisso. "E' questa ad essere stata danneggiata - spiega - ma non ha alcuna rilevanza. Il crollo ha risparmiato la tela del 1650, di Carlo Maratta". La chiesa "è di proprietà del Vicariato. La tutela è di competenza della soprintendenza archeologica del Mibac. Al parco del Colosseo compete invece il sottostante Carcere Mamertino", spiega la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo.