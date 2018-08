Casapound,ancora in piazza Rocca di Papa

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Torneremo di nuovo in piazza perché non bisogna abbassare i riflettori". A dirlo il responsabile di Casapound dei Castelli Romani, Yuri Castelli, in merito alle proteste per l'arrivo dei 100 migranti sbarcati dalla nave Diciotti al centro di accoglienza di Rocca di Papa. Si tratterà, secondo Casapound, di una manifestazione "più grande e autorizzata per coinvolgere i cittadini" che potrebbe svolgersi la prossima settimana. "Quel Centro di accoglienza straordinaria crea una serie di problemi di ordine pubblico e di sicurezza.

Secondo noi la questione economica o burocratica è di secondo piano perché quei 100 migranti si aggiungono ad altri 300 che sono già lì e non godono degli 'sgravi' ", afferma Yuri Spalletta, responsabile Casapound dei Castelli Romani commentando le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi, parlando della vicenda di Rocca di Papa, ha affermato.