Sabaudia:acqua marrone nel lago di Paola

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Allarme per il lago di Paola, a Sabaudia. Negli ultimi giorni le acque sono apparse improvvisamente marroni e maleodoranti. La situazione è monitorata dall'amministrazione comunale, che ha già annunciato di aver allertato, da lunedì 27 agosto, tutti gli enti preposti per effettuare i dovuti controlli. Il sindaco Giada Gervasi ha reso nota la situazione inviando una nota ufficiale al Reparto carabinieri del Parco Nazionale del Circeo, alla società Acqualatina, all'Arpa Lazio e al comandante della polizia locale. A ciascun ente ha chiesto controlli urgenti sullo stato di salute del lago. Quanto accaduto fa temere uno sversamento di liquami. "Il lago è un bene da tutelare nel rispetto dell'ambiente, della flora e fauna che lo abitano, ma anche in quanto patrimonio paesaggistico della città di Sabaudia - ha commentato Gervasi - È necessario che gli organi preposti intervengano quanto prima per verificare le cause che hanno portato le acque del bacino lacustre a colorarsi di marrone con odori nauseabondi".