Roma, via a prima tranche preferenziali

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Partiti a Roma i cantieri per il primo pacchetto di preferenziali. Le operazioni inizieranno con la protezione delle esistenti in via Quinto Publicio-Orazio Pulvillo; via Emanuele Filiberto e viale Libia-viale Eritrea. In seguito prenderanno il via i cantieri per la realizzazione di nuove corsie preferenziali su via Nomentana-Val d'Aosta (da Circonvallazione Nomentana a Via Val d'Aosta) e via di Valle Melaina (da Piazzale Jonio a Via Monte Cervialto). I lavori termineranno entro l'anno. Lo annuncia il Campidoglio.

"Con questi interventi puntiamo a migliorare il servizio: le preferenziali aumentano la velocità commerciale dei mezzi di superficie, diminuendo, quindi, i tempi di percorrenza", dichiara l'assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.