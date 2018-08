Riapre ponte Scafa, file Ostia-Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO, 29 AGO - È stato riaperto parzialmente intorno alle 6.20 il ponte della Scafa che collega direttamente Ostia con Fiumicino, e che era stato chiuso il 20 agosto per sopralluoghi tecnici ed ispezioni. Possono passare, come annunciato ieri, veicoli leggeri, mezzi di soccorso e Cotral a senso unico alternato su una corsia centrale di circa tre metri.

Su un lato è stato canalizzato in un passaggio di un metro il traffico pedonale e delle biciclette. Si registrano file consistenti dalle zone di Ostia ed Ostia Antica verso Fiumicino.

Più contenute le file da Fiumicino in direzione Ostia. Stasera è prevedibile il contrario. Per tutta la notte gli operai hanno lavorato per asfaltare la struttura e sono state tolte altre tonnellate di materiale tra parapetti e marciapiedi. Sul ponte è presente una segnaletica di canalizzazione. I due accessi del ponte sono presidiati dai vigili di Fiumicino e del decimo Municipio.