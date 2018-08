Migranti:Cei,bene ma stanchi e denutriti

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - I migranti della Diciotti arrivati a Rocca di Papa "stanno bene" anche se sono "stanchi e denutriti".

E' l'aggiornamento delle notizie sulle persone ospitate da Mondo Migliore, diffuso in una nota della Conferenza Episcopale Italiana. "Entro pochi giorni i 100 migranti eritrei che ieri sera sono arrivati qui a Rocca di Papa, presso la struttura Mondo Migliore, saranno collocati nelle Diocesi italiane che, spontaneamente, hanno promesso loro accoglienza. Come Caritas Italiana stiamo monitorando le offerte con l'attenzione alla storia personale di questi fratelli", spiega don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, a cui da una trentina di Diocesi è giunta disponibilità a farsi carico di un piccolo numero di migranti. "I giovani stanno bene - aggiunge il direttore sanitario, dott. Maurizio Lopalgo -: sono stanchi e denutriti, provati dal viaggio, ma non presentano segni di malattie organiche. Il breve tempo che trascorreranno tra noi li aiuterà a recuperare le forze per continuare il loro percorso".