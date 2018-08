Forno a Trastevere vendeva 'surgelati'

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Denuncia per frode in commercio, sequestro di 60 kg di alimenti e sanzioni per oltre 10.000 euro.

Questo l'esito di un intervento in un forno nel quartiere di Trastevere, eseguito stamane dagli agenti del Reparto della Polizia Amministrativa del I Gruppo Trevi. Il titolare aveva allestito una sala per la somministrazione di cibi e bevande con 22 posti a sedere, nonostante avesse solo una licenza da laboratorio, facendo credere che i prodotti appena sfornati fossero di propria produzione mentre pizze, cornetti e dolci erano per la maggior parte prodotti industriali e congelati all'origine. Durante i controlli, i vigili non hanno trovato alcun laboratorio nel retro del locale e l'esercente non ha potuto fare altro che ammettere: "la roba la prendo già fatta". Così sono scattati i sigilli ai congelatori, dove si trovavano i prodotti già confezionati, circa 60 chili, venduti come freschi.

Il titolare è stato denunciato per frode in commercio e dovrà pagare multe per 10mila euro.