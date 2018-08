Cambio al vertice CC Roma,lascia De Vita

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Cambio al vertice del Comando provinciale dei carabinieri di Roma. Dopo due anni il generale Antonio De Vita lascia per assumere, nei prossimi giorni, il Comando della Legione Carabinieri Lombardia. "Vado via con un forte arricchimento umano e professionale", ha sottolineato De Vita durante un saluto con i rappresentanti degli organi di informazione. Arrivato nella Capitale il 7 settembre del 2016 si è dovuto subito cimentare nell'organizzazione della sicurezza per gli eventi conclusivi del Giubileo della Misericordia e po per il 60/mo anniversario della firma dei Trattati di Roma. Tra le operazioni più significative, la "Eclissi" nei confronti di componenti della famiglia degli Spada, a cui è stato contestato di aver promosso, diretto e organizzato sul litorale laziale un'associazione di tipo mafioso. Uno dei momenti più emozionanti per de Vita è stata la consegna del permesso di soggiorno a John Ogah, il cittadino nigeriano che a settembre dell'anno scorso sventò una rapina in un supermercato.