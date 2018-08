Riapre ponte Scafa,senso unico alternato

(ANSA) - FIUMICINO , 28 AGO - Arriva la conferma. Domani, dalle 06, il ponte della Scafa riapre sulla corsia centrale a senso unico alternato. Via libera anche a tutti mezzi di soccorso, i mezzi Cotral ed ai pedoni, che passeranno in un canale guidato e dedicato e protetto. Lo ha detto a Fiumicino, sul ponte della Scafa, l'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo.

Per il sindaco di Fiumicino Esternino Montino "i disagi ci saranno e saranno comunque tanti, con lunghe file nei momenti di punta con i pendolari, ma è già importante che, da domani, sia stato consentito il transito anche ai pedoni, tutti i mezzi di soccorso e Cotral. L'impatto sarà più contenuto e migliore rispetto ad oggi. Scoraggio, chi non ha necessità ed urgenze, a passare sul ponte. Bene poi i lavori anche di notte che dimezzeranno i tempi dei lavori, spero conclusi in 2-3 mesi".