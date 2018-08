Campidoglio punta a sblocca cantieri bis

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Trovare progetti finanziabili su vari fronti da mettere a gara entro dicembre 2018. Questo l'obiettivo principale che anima la ripartenza dell'azione politica in Campidoglio dopo la pausa estiva. La sindaca di Roma Virginia Raggi, oggi è a lavoro a Palazzo Senatorio dove riunirà la sua giunta per un incontro informale in cui si parlerà anche dell'avvio di un 'piano sblocca cantieri bis' che punta ad utilizzare, ovviamente dopo l'ok del Mef, circa 100 milioni di avanzi di bilancio. Quello che la stessa Raggi aveva soprannominato il primo 'sblocca cantieri', da 125 milioni, era stato presentato a fine luglio come maxi emendamento all'assestamento di bilancio. Tra gli altri progetti che dovrebbero entrare nel vivo a breve c'è una novità sul fronte della trasparenza, curata dall'assessore alla Roma Semplice Flavia Marzano: sul sito del Comune verrà pubblicato un report per ogni assessorato con i punti programmatici realizzati e quelli in corso di realizzazione con il cronoprogramma per informare i cittadini.