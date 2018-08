Di Francesco fa 200 in Serie A

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il traguardo delle 200 panchine in Serie A da festeggiare sì, ma solo se arriveranno anche i tre punti all'esordio stagionale della Roma all'Olimpico. Eusebio Di Francesco ha le idee chiare alla vigilia dell'impegno con l'Atalanta. "Devo essere sincero, non ci ho mai pensato, è un bel traguardo ma cerchiamo sempre di migliorarlo - spiega il tecnico abruzzese a Trigoria -. Mi auguro che sia una festa, al di là delle mie 200 panchine la cosa più importante è che possa vincere la Roma". Anche perché c'è da sfatare il tabù Atalanta, che da quattro anni fa punti all'Olimpico: "Affrontiamo una squadra che sa cosa vuole, con un ottimo allenatore (Gasperini, ndr) e che ha fatto molto bene in Europa League in questo periodo giocando rispetto a noi sette partite importanti".