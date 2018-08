Coppia turisti si tuffa in Fontana Trevi

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Ancora bagni nella Fontana di Trevi a Roma. Ieri agenti della polizia locale di Roma, impegnati nel controllo della centralissima area, sono intervenuti per bloccare una coppia di turisti statunitensi di circa 50 anni che si erano gettati improvvisamente in fontana con un tuffo all'indietro. Entrambi sono stati multati per un totale di 900 euro. Già in precedenza una pattuglia aveva fermato e sanzionato un cittadino russo, di circa 40 anni, intento a bagnarsi nella medesima fontana. Lo comunica la polizia locale di Roma.