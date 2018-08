Windsurf: Euripei,storico oro di Camboni

(ANSA) - SOPOT (POLONIA), 25 AGO - Mattia Camboni è il primo italiano a vincere la medaglia d'oro della tavola a vela maschile in un Europeo. Le prestazioni dell'azzurro originario di Civitavecchia sono state brillanti: su 13 prove ne ha vinte quattro, ottenendo poi due secondi posti più quello di oggi nella prova finale a punteggio doppio. Così firma un successo storico nel windsurf olimpico italiano, che non aveva mai vinto un titolo continentale fra gli uomini (fu oro olimpico a Sydney, ma in campo femminile con Alessandra Sensini). Felice Camboni: "Sono venuto in Polonia con la speranza di salire sul podio - dice l'azzurro -, ma vincere l'oro è un'altra cosa. Abbiamo fatto un lavoro fantastico e qui a Sopot mi sentivo a mio agio.

Da Hyères in avanti sono cresciuto molto, ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona ho capito di essere tornato in forma e con il sesto posto al Mondiale di Aarhus ho acquisito maggiore consapevolezza. Sono molto contento per questo risultato storico per la tavola a vela italiana".