Lazio partita per Torino, l'aspetta CR7

(ANSA) - FIUMICINO, 24 AGO - La Lazio, che domani pomeriggio affronterà la Juventus di Cristiano Ronaldo, per la seconda giornata di Serie A, è in volo per Torino. I biancocelesti sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo Alitalia decollato alle 17.20. Allo scalo romano, fino al gate d'imbarco, i biancocelesti hanno ricevuto molti incoraggiamenti da passeggeri ed operatori aeroportuali, tifosi laziali, e non sono mancati selfie ed autografi. I più contenti, dei bambini che si sono fatti autografare le magliette biancocelesti indossate da molti giocatori, come Immobile, Caceres, Parolo e Milinkovic - Savic, e dallo stesso Simone Inzaghi, sorridente, avvicinato da molti simpatizzanti.