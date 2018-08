Cc borghese fanno controlli antialcol

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Monitorare i gestori di negozi che vendono alcolici a tutte le ore e sorprenderli in flagranza quando danno da bere a persone già ubriache. E' la strategia dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, per contrastare il degrado nel quartiere Esquilino e in particolare arginare il fenomeno dell'ubriachezza molesta, motivo scatenante di risse che avvengono nella zona.

I militari, che entrano in azione in borghese, hanno già inflitto diverse sanzioni dallo scorso mese di luglio chiudendo tre negozi in via Foscolo, dove spesso alcune persone si ubriacano in strada comprando birra. Per i negozi che vendono alcol a persone ubriache la legge consente, infatti, un intervento immediato di chiusura con sequestro penale. L'ultimo esercizio colpito dal provvedimento è stato un minimarket in cui il dipendente, poi denunciato, è stato notato dai carabinieri mentre vendeva una birra ad un avventore, nonostante quest'ultimo fosse palesemente ubriaco.