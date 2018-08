Vilipendio Altare Patria, denunciata

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Ha immerso un piede nella fontana che si trova alla base dell'Altare della Patria, il monumento nel cuore di Roma che conserva il sacello del Milite ignoto. Per questo gesto, non nuovo tra i visitatori della Capitale, una turista americana di 68 anni è stata non solo multata, come di prassi, con una sanzione di 450 euro per il pediluvio nella fontana, ma sarà anche denunciata per vilipendio di tombe. La stretta nei controlli, e anche nelle sanzioni, è scattata dopo che domenica scorsa due turisti hanno fatto il bagno nudi nella stessa fontana. I due, stranieri madrelingua inglesi, ancora non sono stati rintracciati, nonostante la diffusione delle loro foto e l'invito da parte dei vigili urbani a tutte le autorità consolari a collaborare nella ricerca. Ma il caso ha acceso ancora una volta sulle offese ai monumenti e alle fontane di Roma.