Sabato 22/9 torna il Miglio di Roma

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Sabato 22 settembre torna il Miglio Di Roma. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l'obiettivo di ripristinare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Il Miglio di Roma è inserito nel calendario nazionale FIDAL, e gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio. Di straordinario rilievo il podio dell'ultimo Miglio di Roma, corso il 4 giugno 2017. Primo fu Filip Ingebrigsten in 3:59:15, davanti a Sheik Ali Mo Abdikadar con il tempo di 4:00:48. Terzo l'allora sedicenne Jakob Ingebrigsten (4:00:71), un autentico predestinato se è vero che a distanza di poco più di un anno, il terzo dei tre fratelli norvegesi è riuscito nello strepitoso intento di conquistare due medaglie d'oro, nei 1500 e nei 5000, negli ultimi campionati europei di Berlino.