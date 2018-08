Lotito, 'te stai sempre a lamentà'

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Claudio Lotito infuriato con Simone Inzaghi. Sul web circola un video che vede il patron della Lazio urlare al telefono in piena notte sotto la pioggia: "Te stai sempre a lamentare, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre" le parole pronunciate da Lotito. L'interlocutore è il tecnico dei biancocelesti, citato più volte con il nome di battesimo. La litigata ripresa da un telefonino, che fonti biancocelesti fanno risalire al periodo del ritiro di Marienfeld a inizio agosto, riguarderebbe vedute differenti sulla scelta dello staff medico.

"Simone, decido io, non decidi te", si sente urlare Lotito.

La Lazio è poi intervenuta con un comunicato ufficiale sulla vicenda. "Nel confermare l'errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito - è scritto nella nota -, è stato dato incarico ai legali di identificare l'autore e chi l'ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione".