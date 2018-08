Pap a curva Lazio, 'donne dove vogliono'

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - 'Non puoi dirci dove stare, facciamo quello che ci pare!' è lo striscione appeso da Potere al Popolo a uno degli ingressi dello stadio Olimpico a Roma, indirizzato agli ultrà della Lazio che vogliono le donne escluse dalle prime file della curva. "Questo è il messaggio indirizzato ai membri del sedicente "direttivo Diabolik Pluto" - si legge in una nota del movimento di sinistra radicale -. D'altronde si sa, il caldo fa brutti scherzi! Ed a forza di farsi chiamare con nomignoli presi in prestito dai cartoni si finisce per perdere il contatto con la realtà". "Niente di irrecuperabile, basta ricordare a questi signori che nel mondo reale le cose non stanno come pensano loro.La realtà è fatta di tante donne, che nella via privata, sui posti di lavoro o anche solo nelle discipline sportive sudano 4 camicie per andare avanti.Per difendere un posto meritato, per non arretrare o semplicemente per scegliere in autonomia.Non sarà certo qualche ultrà, nostalgico del ventennio che fu a poter dire alle donne cosa fare".