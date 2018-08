Arrestato Salvatore Casamonica

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Era sfuggito alla cattura il 17 luglio scorso, nell'ambito dell'operazione "Gramigna" e sentendosi braccato dall'attività di ricerca dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, ieri sera, Salvatore Casamonica, esponente di spicco dell'omonimo clan, si è consegnato alla caserma dei carabinieri di Palestrina. L'uomo, 30 anni, è anche lui destinatario della stessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che aveva già portato all'arresto di 35 persone appartenenti al clan per avere costituito e preso parte all'associazione mafiosa e ritenute responsabili, in concorso agli altri arrestati, e con ruoli diversi, di aver costituito un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di ulteriori reati quali estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti ed altro, tutti commessi con l'aggravante del metodo mafioso.