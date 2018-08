Volantino laziali, condanna Fabbricini

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Il volantino dei laziali all' Olimpico? Credo che sia una battutaccia estiva. Quando tutti parliamo di uno stadio che deve tornare ad essere accogliente, ad ospitare le famiglie, si propone di ghettizzare delle persone. Mi sembra davvero una sciocchezza". Lo ha detto il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1, sul caso dei volantini comparsi nella curva della Lazio in occasione del match contro il Napoli, in cui si invitavano le donne a non stare nelle prime dieci file. Fabbricini ha anche parlato del caso di Verona, dove una parte dello stadio Bentegodi è rimasta chiusa in occasione del match Chievo-Juve di sabato per 'volere' dei tifosi del Verona, "E' sbagliato - ha dichiarato il commissario -. Abbiamo altre squadre che dividono lo stadio a domeniche alterne e penso che sia assurdo pensare di dare delle imposizioni alle tifoserie dell'altra parte. E' cattivo gusto".