Spaccia droga, preso 36enne Casamonica

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - E' stato sorpreso dai carabinieri mentre spacciava cocaina in una zona isolata di Ciampino, ha tentato di scappare a bordo della sua moto e nella fuga ha trascinato sull'asfalto per una decina di metri i militari che lo stavano bloccando. Per questo ieri sera un 36enne appartenente al clan Casamonica, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno incrociato l'uomo a bordo della sua moto lungo la via Appia: insospettiti dall'alta velocità con cui stava viaggiando, i carabinieri hanno deciso di seguirlo fino a una zona isolata di Ciampino, dove il 36enne si è incontrato con un uomo che lo stava aspettando a bordo di un'auto. I militari sono intervenuti e, vistosi scoperto, ha tentato la fuga a bordo della moto, trascinando sull'asfalto per una decina di metri i carabinieri che poi lo hanno arrestato.