Serie liti e furti, chiusa discoteca

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Liti ripetute, in un caso con una persona rimasta ferita, furti in serie, ben 14 da giugno ad oggi. Queste le motivazioni in base alle quali il Questore Marino, a seguito dei dettagliati riscontri forniti dagli agenti del commissariato Ponte Milvio alla Divisione della Polizia Amministrativa della Questura, ha emesso decreto di sospensione della licenza e dell'attività di una discoteca, ai sensi dell'art. 100 del Tulps. Il provvedimento, finalizzato ad impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato eseguito nella mattinata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato che, recatisi sul posto, hanno apposto i sigilli al locale.