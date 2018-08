A Leonessa nuova scuola antisismica

(ANSA) - RIETI, 18 AGO - A Leonessa, uno dei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell'agosto 2016, è tutto pronto per l'apertura della nuova scuola antisismica. L'edificio scolastico sarà inaugurato e intitolato il 23 agosto, alle 11, dal sindaco Paolo Trancassini, dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dal Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione, Paola De Micheli. "Il 23 agosto - dichiara in una nota il sindaco Trancassini, che è anche parlamentare di FdI - daremo la prova che un’altra ricostruzione è possibile e che la burocrazia può (deve) essere messa da parte soprattutto quando si affrontano sfide così importanti come la ricostruzione, non solo per fare presto e bene, ma anche per evitare inutili sperperi di denaro pubblico: perché ritardi, sprechi, burocrazia e disonestà spesso, troppo spesso camminano insieme nella nostra nazione. Consegneremo alla Città - conclude il sindaco di Leonessa - il frutto di un lavoro onesto, coraggioso e di buon senso e sarà una festa, la 'nostra' festa".