Olimpico, debuttano palchetti per i cori

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Esordio di campionato con una novità per i tifosi che domani a Roma 'affolleranno' (finora tra vendita di biglietti e abbonamenti sono previste 28mila presenze) lo stadio Olimpico. Già per il match Lazio-Napoli, chi vorrà dirigere i cori di incitamento dei tifosi potrà farlo da appositi 'palchetti'. Il nuovo modello organizzativo, che sarà in vigore per tutta la prossima stagione, è stato illustrato durante il Tavolo Tecnico svoltosi in Questura a Roma per mettere a punto le misure di sicurezza per la sfida di domani sera. Ci saranno così, spiega la Questura, due "palchetti lancia cori" per ciascuna curva per consentire il coordinamento dei cori di incitamento in occasione delle partite in casa della AS Roma e della SS Lazio. Sul palchetto potranno salire un numero massimo di due persone. Sul fronte della sicurezza, il nuovo modello organizzativo, prevede anche una stretta sulle misure anti-alcol.